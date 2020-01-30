Общество

Перспективы развития пассажирского сообщения на юге области обсудили руководители региона и ГППО «Славяне»

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в пятницу, 31 января, посетил с рабочим визитом государственное автотранспортное предприятие «Славяне» в Великих Луках. Его сопровождал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, Василий Осипов и Борис Елкин осмотрели территорию предприятия, производственные помещения, а также ознакомились с условиями работы сотрудников компании. Директор предприятия Игорь Жгун рассказал о текущей ситуации на предприятии.

После осмотра вице-губернатор провел рабочее совещание с руководителем организации. Его участники обсудили перспективы развития пассажирского сообщения в обслуживаемых районах, в том числе совершенствование маршрутной сети, а также предоставление поддержки для решения актуальных вопросов обновления подвижного состава предприятия и ремонта производственных помещений. Вице-губернатор отметил, что держит ситуацию на личном контроле, а профильный комитет проработает возможные варианты оказания помощи организации.

Государственное предприятие Псковской области «Славяне» создано в 2008 году для обеспечения перевозок пассажиров автобусами на регулярных маршрутах. Автобусы организации обслуживают шесть муниципальных образований: Великолукский, Новосокольнический, Невельский, Локнянский, Куньинский и Усвятский районы.