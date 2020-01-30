Общество

Учения по ликвидации массовых беспорядков прошли в Пскове

В ходе комплексных учений «Итог –2020» курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России пресекли и ликвидировали массовые беспорядки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала Академии ФСИН, тактические действия сотрудников исправительного учреждения в случае необходимости пресечения групповых неповиновений и ликвидации массовых беспорядков продемонстрировали курсанты выпускных курсов.

По легенде учений групповые неповиновения осужденных исправительной колонии переросли в массовые беспорядки, которые необходимо было ликвидировать. Отработав алгоритм действий, участники игровых коллективов разделились на две группы: одни исполняли роль сотрудников УИС, другие – осужденных, устроивших массовые беспорядки в колонии.

– Условия проведения учений мы старались максимально приблизить к реальным, учитывая местность, спецсредства и даже униформу. В итоге – все получилось, и наши курсанты справились с возложенными на них задачами, – отметил преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Академии ФСИН России Сергей Уваров.

– Учения, на которых курсанты совершенствуют практические навыки по управлению группами боевого порядка и силовым действиям в составе функциональных групп при ведении специальной операции по пресечению и ликвидации массовых беспорядков, как и полагается, завершились успешно: массовые беспорядки были ликвидированы, никто из исполнителей ролей не пострадал, но в реальной жизни может быть все иначе, поэтому курсантам мы постоянно внушаем, что важна исполнительская дисциплина каждого сотрудника и четкое взаимодействие групп боевого порядка, – сказала заместитель начальника Псковского филиала Академии ФСИН России Юлия Михайлова, которая возглавляет штаб комплексных учений «Итог – 2020».