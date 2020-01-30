Общество

Псковичей приглашают на диспансеризацию у торгового центра на Яна Фабрициуса

На территории псковского торгового центра на улице Яна Фабрициуса,5-а, со стороны магазина «Пятерочка», жители смогу пройти диспансеризацию. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) с госномером В 862 КР 60 будет там с 3 по 8 и с 10 по 15 февраля, с 10.00 до 14.00.

«Диспансеризация в выездном ФАПе включает в себя опрос (анкетирование), антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ, выдачу направления на анализы и обследования», - отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что подробности о диспансеризации можно узнать в приемной главного врача - (8112) 53-49-42. Или отделения профилактики - (8112) 53-62-14.