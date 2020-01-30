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Кардиологи связали состояние ног и сердечный приступ

Специалисты из Немецкого фонда сердца предупредили, что на проблемы с сердцем и высокий риск сердечного приступа может указывать специфическая боль в ногах.

Источник: pixabay.com

Как пишет «Российская газета», в частности, насторожить должна боль в мышцах голени при ходьбе, которая быстро спадает, если человек останавливается. Еще один тревожный признак - боли и онемение в ноге в покое, когда вы лежите. Состояние улучшается, если опустить ногу вниз.

Такие формы боли часто свидетельствуют об атеросклерозе сосудов нижних конечностей.

При атеросклерозе может происходить отложение кальция в коронарных артериях, что крайне опасно для сердца.

«Поэтому боль в ногах является сигналом для обследования сердца. Это может предотвратить многие сердечные приступы, которые фиксируются примерно у 75% пациентов с атеросклерозом сосудов нижних конечностей», - пояснили специалисты.