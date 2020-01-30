Общество

Псковская Росгвардия ищет механиков на военную службу по контракту

Управление Росгвардии по Псковской области проводит отбор граждан на военную службу по контракту. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, отбор идет на должности механика группы связи и механика-радиотелеграфиста группы связи.

«Претендовать на вакансии могут граждане России, годные по состоянию здоровья, не имеющие судимости. Прошедшие военную службу по призыву, - отметили в пресс-службе. - Образование - среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование».

В управлении добавили, что возраст кандидата не должен превышать 40 лет. Справки по телефону: 8 (996) 947 - 14 - 70.