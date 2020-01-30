Общество

Псковские школьники посетили урок мужества, посвященный подвигу советского подводника Александра Маринеско

Урок мужества для псковских школьников провели ветераны подводники в средней общеобразовательной школе № 18. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, темой урока стал подвиг Героя Советского Союза командира подводной лодки «С-13» Александра Маринеско, со времени которого прошло уже 75 лет.

«В мероприятии приняли участие ветераны Военно-морского флота, Псковского морского собрания, Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, а также воспитанники клуба «Юный моряк-подводник», юнармейцы и учащиеся школ города», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, посетил урок мужества и депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов. Он поприветствовал ребят и поблагодарил организаторов мероприятия за хорошую и нужную инициативу. Депутат заметил, что имя знаменитого подводника, к сожалению, известно далеко не каждому жителю нашей страны, хотя один из его подводных ударов военные эксперты окрестили «атакой века», повторить которую до сих пор не удалось никому. Сергей Колосов подчеркнул, что несмотря на противоречивые факты из биографии Александра Маринеско, - он был настоящим профессионалом своего дела и сделал то, что должен был, чтобы приблизить победу над фашизмом. Депутат напомнил ребятам, что важно знать историю своей страны, знать ее героев и чтить память тех, кто боролся за мирное небо над нашими головами.

Руководитель Псковского музея Армии и Флота, полковник морской пехоты в отставке Павел Дроздов рассказал юным патриотам о псковиче, который входил в состав подводной лодки «С-13». Им был выходец из Куньинского района - старшина 2 статьи Федор Егоров, удостоенный Ордена Красной звезды. Также на уроке мужества школьникам презентовали фильм «Александр Маринеско - легенда подводного флота», в котором подробно рассказывается о подвиге Героя Советского Союза, совершенного им 30 января 1945 года.

Напомним, Александр Маринеско - командир краснознаменной подводной лодки С-13 бригады подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота, капитан 3-го ранга. 30 января 1945 года С-13 атаковала и отправила на дно корабль военного флота Германии «Вильгельм Густлофф», на котором находилось 10 582 немцев. С кораблем погибли 1300 подводников, среди которых находились полностью сформированные экипажи подводных лодок и их командиры. По мнению экспертов, погибших немецких подводников хватило бы для укомплектования 70 подводных лодок среднего тоннажа. «Вильгельм Густлофф» был крупнейшим по тоннажу теплоходом, потопленным советскими подводниками. Таким образом, немецким Военно-морским силам был нанесен серьезный урон.

Всего подводные лодки под командованием Александра Маринеско совершили шесть боевых походов во время Великой Отечественной войны. В результате этих выходов два транспорта потоплены, один поврежден. Александр Маринеско является рекордсменом среди советских подводников по суммарному тоннажу потопленных судов противника: 42 557 брутто-регистровых тонн.

Однако звание Героя Советского Союза легендарному подводнику было присвоено лишь посмертно - в 1990 году.