Общество

Оксана Федорова поделилась советами о «правильном» мытье головы

Известная уроженка Пскова, телеведущая, модель и экс-мисс Вселенная Оксана Федорова поделилась с подписчиками советами, как «правильно» мыть голову. Пост такого содержания Оксана Федорова оставила у себя на страничке в соцсети Instagram.

Источник: страничка Оксаны Федоровой, Instagram

«Я рекомендую равномерно наносить шампунь на кожу головы. Не нужно наносить большое количество на всю длину, только на прикорневую зону. Также рекомендую мыть голову шампунем 2 раза подряд - для средней длины волос! Для очень длинных волос - лучше 3 раза. Мы наносим 2 раза шампунь на кожу головы и один раз - на длину. Тем самым вы лучше очистите кожу головы, - написала Оксана Федорова. - Дайте шампуню побыть на голове 1 - 2 минуты, в это время можно подушечками пальцев сделать массаж головы!».

Также телеведущая рассказала и о «следующем этапе» - «кондиционере»: «Наносим его на длину волос и концы, избегая кожи головы, тщательно смываем. В день, когда используйте маску - кондиционер не наносим!».

Продолжила туториал Оксана Федорова тем, что рассказала, как следует и смывать с волос средства гигиены: «Под горячей водой лучше голову не мыть, мойте теплой, прохладной водой. Полотенцем волосы не нужно теребить, лучше промакивать мокрые волосы. Ни в коем случае не расчесывайте мокрые волосы! Это их повреждает их. Перед тем, как сушить волосы феном, нанесите на волосы термозащиту. Режим фена лучше использовать холодный!».

В конце сообщения Оксана Федорова пожелала подписчикам хороших выходных: «Любите себя и ухаживайте за собой!».