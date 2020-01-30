Общество

Полиция ищет псковича, пропавшего без вести

Уголовный розыск УМВД России по Пскову ищет псковича Романа Анатольевича Иванова. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления, местный житель пропал без вести 14 апреля 2019 года, на территории областного центра.

«И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно. Приметы: на вид 45 - 50 лет, рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы темно-русые с сединой, нос узкий длинный, брови дугообразные, глаза серые», - отметили в пресс-службе.

Также в управлении попросили, чтобы все, кому что-либо известно о местонахождении Романа Иванова, обратились по телефонам: 59 - 63 - 22, 59 - 63 - 09 или 02.