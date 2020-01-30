Общество

Прежняя хозяйка забрала кота, спасенного с выставки в Пскове

Одного из котов, в начале января в Пскове спасенных зоозащитниками с территории передвижной выставки «КотеТерапия», забрала прежняя хозяйка. Как стало известно «МК в Пскове», историей со счастливым концом в соцсетях поделились сотрудники ПРОО «Зоозащита».

Источник: ПРОО «Зоозащита»

Оказалось, что среди истощенных породистых котов затесался один беспородный.

«Как потом выяснилось, зовут его Леша, и нет в нем никакой породы. Просто большой, пушистый, красивый котяра», - сообщили зоозащитники и добавили, что именно этот несчастный был в самом тяжелом состоянии. У кота диагностировали большую температуру, сильное обезвоживание, а ко всему прочему еще и разбитую мордочку.

История, из-за которой котик попал в выставочную клетку, трагичная и несколько запутанная. Со своим хозяином Лена жил в Санкт-Петербурге. Был единственным любимцем. Однако через некоторое время хозяин кота умер, и питомец вынужден был переехать в Псков к маме бывшего хозяина. В новом доме вместе с Лешей поселилась еще одна кошечка. Маленькая и старенькая. Холеному коту никак не удавалось ужиться вместе с ней.

«Все 2 года жизни в новом доме, кот Леша жесточайшим способом бил хозяйскую, маленькую и старенькую кошечку. В клочья разорваны уши, повреждены глаза (один очень сильно). Неоднократно, вернувшись домой, хозяйка замывала на полу размазанную кровь», - рассказали сотрудники «Зоозашиты».

Когда же «бойцовский» кот разорвал мордочку хозяйской кошки, псковичка решила найти Леше новый дом. Вместе с подругой они дали объявление в интернете. На него откликнулся «главарь» той самой гастролирующей выставки.

Одного из котов, в начале января спасенных зоозащитниками с территории передвижной выставки «КотеТерапия», забрала прежняя хозяйка. Как стало известно «МК в Пскове», историей со счастливым концом в соцсетях поделились сотрудники ПРОО «Зоозащита».

Оказалось, что среди истощенных породистых котов затесался один беспородный.

«Как потом выяснилось, зовут его Леша, и нет в нем никакой породы. Просто большой, пушистый, красивый котяра», - сообщили зоозащитники и добавили, что именно этот несчастный был в самом тяжелом состоянии. У кота диагностировали большую температуру, сильное обезвоживание, а ко всему прочему еще и разбитую мордочку.

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