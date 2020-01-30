Общество

«Экопром» установил 11 мусорных контейнеров в селе Ляды Плюсского района

На сегодняшний день мешковой способ сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) используется во многих селах Плюсского района. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО в Псковской области, компании «Экопром» - филиала компании «Мехуборка», cбор применяется, как правило, из-за отсутствия оборудованных контейнерных площадок или сложностей с определением мест накоплений ТКО в населенных пунктах с частными домовладениями.

Как отметил руководитель филиала ООО «Экопром» Сергей Пайст, именно от жителей частного сектора поступает наибольшее количество обращений, связанных с графиком вывоза мусора (не устраивает день недели, время, периодичность). «Конечно, для многих мешковой сбор неудобен. Переход на контейнерный сбор должен решить эти проблемы», - подытожил Сергей Пайст.

При взаимодействии с региональным оператором по обращению с ТКО, администрация волости, после проведенных встреч с населением, в январе этого года определила места накопления отходов в населенном пункте, после чего Экопром направил 11 контейнеров для ТКО в село Ляды. Теперь жители поселка смогут пользоваться контейнерами, которые будут вывозиться в соответствии с графиком.

Отметим, что вопросы определения способа сбора ТКО, а также установки контейнерных площадок и ведения соответствующего реестра, в соответствии с действующим Постановлением Правительства РФ находятся в ведении органов местного самоуправления. Деятельность Регоператора является полностью регулируемой соответствующим законодательством и нормативными актами.

Так, теперь места накопления ТКО в Лядах - по следующим адресам: улица Октябрьская, 15; улица Забелина, 17; переулок Партизанский, 21-а, улица Садовая, 23, улица Набережная, 8; улица Лесная, 42; улица Советская, 20; улица Советская, 47; переулок Партизанский, 5; улица Новодеревенская, 82, 14.