Общество

Полиция дала псковичам рекомендации на случай обнаружения подозрительных предметов

Полиция информирует об алгоритме действий при обнаружении предметов, вызывающих подозрение. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в местные жители и жители соседних регионов нередко встречают сомнительные предметы, которые могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами. Неосторожное обращение с ними приводит к самым серьезным последствиям.

«Подобные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания людей. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, обратитесь к пассажирам, находящимся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог её оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю. Если вы заметили подозрительный предмет на лестничной клетке подъезда жилого дома, опросите соседей. Возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - без промедления проинформируйте полицию. Если вы обнаружили подозрительный объект в учреждении, сразу же обратитесь в его администрацию, либо к дежурному», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что во всех перечисленных случаях:

- ни в коем случае не вскрывать и не передвигать находку;

- постараться выяснить, кому принадлежит данная вещь;

- в случае отсутствия хозяина, сообщить об этом в полицию;

- предупредить окружающих о подозрительной находке и попросите их покинуть прилегающую территорию;

- дождаться прибытия следственно-оперативной группы.

«Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств злоумышленники нередко используются сумки, пакеты, свёртки, коробки и даже детские игрушки. Уважаемые родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей! Объясните им, что любой предмет, найденный на улице, может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья. Подобные предостережения тем более актуальны сейчас, когда учащиеся находятся на летних каникулах и много времени проводят во дворах, на дачах, в лесопарковых зонах. И помните главное - не предпринимайте самостоятельно никаких действий с найденными объектами!», - заключили в управлении.