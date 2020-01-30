Общество

Кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов для медицины

Отслеживающие состояние здоровья фитнес-браслеты и смарт-часы полезны для медицины, считает врач-кардиолог Константин Иванов. Об этом он рассказал Радио Sputnik, пишет «Газета.ру».

Новые гаджеты позволяют измерять сердечный ритм и артериальное давление, также с их помощью можно отслеживать фазы сна и уровень сахара в крови, отметил кардиолог. Он подчеркнул, что в настоящее время ведутся исследования, которые уже в ближайшее время докажут медицинскую пользу таких технологий.

Один из основных плюсов является элемент игры, который фитнес-браслеты и смарт-часы вносят в процесс контроля своего состояния, заявил врач.

«Нам куда проще проходить 10 тысяч шагов или соблюдать рацион питания, если гаджеты делают из этого игру», — пояснил Иванов.

При этом опасения многих людей относительно уровня излучения приборов и ведущейся с их помощью слежки безосновательны, отметил врач. Исследования показали, что излучение гаджетов не несет вреда для здоровья, а функцию отслеживания местоположения можно отключить в настройках устройства.