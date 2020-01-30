Общество

В Пскове покажут премьеру документального фильма «Дайте сказать!» о бойцах 6 роты

1 марта в трех городах одновременно, Москве, Пскове и Грозном, состоится премьера документального фильма «Дайте сказать!» о бойцах 6 роты.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей представители кинокомпании «Film Project», основателями и продюсерами фильма являются Сергей Гарусов и Святослав Власов.

Фильм рассказывает об одном из самых кровопролитных и жестоких сражений 21 века. В 2000 году в Аргунском ущелье десантники 6 роты вступили в бой с отрядами Хаттаба и Басаева.

Численное превосходство было таким, что на каждого десантника пришлось не меньше 25 боевиков. На поле боя остался каждый пятый боевик. Проход был сорван ценою жизни 84 десантников. Сегодня они посмертно носят звание Героев России, за мужество вручены ордена.

В документальном фильме говорят матери погибших. Это их откровения, исповедь, взгляд на войну и мир спустя 20 лет трагедии. Какова цена мира, есть ли в мире прощение и какое будущее ждет нас после войны.‪

Отметим, Сергей Гарусов - продюсер и основатель кинокомпании «Film Project»,служил в ВДВ, потерял в том бою друзей и командиров.

Святослав Власов - автор сценария, режиссер. Три года работал над программой «Военное дело», более 20 документальных фильмов, 13 работ в 10 проектах в художественном кино.