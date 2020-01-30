Общество

Псковская Росгвардия проводит отбор кандидатов для поступления на обучение в организации высшего образования

Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Псковской области проводит отбор кандидатов для поступления на обучение в образовательные организации высшего образования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Росгвардии.





Отбор производится для обучения в Воронежском институте МВД России по следующим специальностям: «Специальные радиотехнические системы» (очная), «Правоохранительная деятельность» (очная) и «Радиотехника» (заочная).

Телефоны для справок: (8112) 999-019, (8112) 999-020.