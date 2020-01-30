Общество

Назван возможный участник «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» выразил композитор и продюсер Игорь Крутой.

«Саша Панайотов, я думаю», — сказал Крутой, отвечая на вопрос, кто будет представлять Россию на следующем «Евровидении».

По мнению композитора, руководство «Первого канала» на 90% приняло окончательное решение относительно участия певца в конкурсе, пишет РБК.

Ранее о своем намерении выступить на конкурсе с англоязычной песней заявила телеведущая и певица Ольга Бузова.

Напомним, «Евровидение-2020» пройдет в нидерландском городе Роттердам с 12 по 16 мая. В 2019 году в конкурсе в Тель-Авиве победил голландский певец Дункан Лоуренс. Второе место занял представитель Италии Алессандро Махмуд, а на третьем оказался россиянин Сергей Лазарев.