Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться зимой

Ограничительные диеты в зимнее время могут оказать пагубное влияние на здоровье. Об этом в воскресенье сообщается на сайте федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор), пишет ТАСС.

«Для хорошего самочувствия особенно важно сбалансированное питание, обеспечивающее поступление достаточного количества белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и клетчатки. Достичь этого можно, если в рационе присутствуют продукты из всех групп (молочные, мясные, рыбные, злаки, фрукты, овощи и орехи). Ограничительные диеты в зимнее время могут оказать пагубное влияние на здоровье», - сообщили представители Роспотребнадзора.

Ведомство рекомендует зимой выбирать частое, дробное питание небольшими порциями, ежедневное употребление нескольких порций фруктов - свежие цитрусовые, яблоки или груши, а также советует разнообразить гарнир свежими замороженными или консервированными овощами. Почаще включать в рацион блюда из тыквы и корнеплодов (репы, свёклы, моркови).

Зимой особенно важно сочетать в рационе белок из растительных и животных источников. «Чередуйте блюда из мяса, птицы и рыбы, дополняя их бобовыми и орехами. Питание с длительным ограничением или исключением поступления животного белка может негативно отразиться на способности организма противостоять инфекционным заболеваниям», - отмечается в публикации.

Для поддержания здоровья зимой необходимо отдавать предпочтение местным продуктам питания и ограничить употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, соли и добавленных сахаров, таких как фастфуд и сладости. И не забывать о том, что нужно пить достаточно жидкости на протяжении дня. Лучшим выбором, по мнению Роспотребнадзора, станут напитки на основе чистой воды, без добавления или с низким содержанием сахара (чай, морсы).