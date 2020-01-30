Общество

Зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия в российской больнице

Госпитализированный с коронавирусом в краевую инфекционную больницу Забайкалья гражданин Китая Ван Юньбин пожаловался на плохие условия содержания и лечения в медицинском учреждении. Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на «Чита.Ру».

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«Врачи не говорят мне, что я заражен и не дают мне результаты анализов. О том, что я возможно заражен — узнал из новостей», — рассказал он.

Пожаловался гражданин Китая и на качество наблюдения за ним. По его словам, многие врачи не работают в конце недели.

Ранее на врачей также пожаловалась госпитализированная с подозрением на коронавирус россиянка. По мнению девушки, российские врачи не готовы к инфекции. Ее возмутило, что ее положили в палату с девушкой из Китая с подозрением на коронавирус. «А если я здорова? А она нет? На вопрос, почему мы лежим вместе, мне ответили: "Подобные лежат с подобными"», — добавила россиянка.

Отметим, что по данным на утро 1 февраля, от коронавируса 2019-nCoV погибло 259 человек. Число заразившихся инфекцией превысило 11,7 тысячи. Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Китае. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств Юго-Восточной Азии. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку.