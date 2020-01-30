Псковский Молодежный центр проведет семинар для молодых семей

13 февраля в 17:30 в Молодежном центре состоится бесплатный семинар для молодых семей, на котором специалисты социальной сферы расскажут об актуальных мерах социальной поддержки.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, сотрудники Пенсионного фонда, областного центра занятости населения, специалисты комитета по социальной защите Пскова, представители Псковского филиала АО «Россельхозбанк» осветят такие вопросы, как:
Семинар проводится для молодых семей, возраст одного из супругов не должен превышать 35 лет.
Записаться на семинар можно здесь