Общество

В СПЧ назвали противоречащим Конституции упоминание бога в преамбуле

Упоминание бога в преамбуле Конституции России противоречит действующей норме основного закона, заявила заместитель председателя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора. Об этом сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на «Интерфакс».

Упоминание бога в основном законе противоречит статье 14 Конституции о том, что Россия является светским государством, отметила зампредседателя СПЧ. Она подчеркнула, что внесение данной правки некорректно также из-за многоконфессиональности России и из-за того, что некоторые россияне являются атеистами.

Ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской конституции, добавив в нее упоминание бога. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию рассмотрит данное предложение.