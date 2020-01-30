Общество

В Пскове почтили память павших в Сталинградской битве

Торжественный митинг, посвященный 77-ой годовщине победы в Сталинградской битве, прошел в Пскове в воскресенье, 2 февраля. На могиле Неизвестного солдата собрались представители региональной и муниципальной власти, военнослужащие и ветераны 76 Гвардейской Черниговской краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, члены общественных и политических организаций, воспитанники Центра «Патриот», юнармейцы, курсанты, жители города.

Собравшиеся почтили память павших на волжских берегах минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев от имени городских властей выразил слова благодарности ветеранам битвы на Волге за стойкость, мужество и несгибаемую волю к победе. Он также напомнил историческое значение Сталинградской битвы и отметил, что мужество и героизм всех его участников, от командующих армиями до рядовых солдат, были беспрецедентными.

Напомним, Сталинградская битва - одно из важнейших сражений Второй Мировой и Великой Отечественной войн между Красной армией и Вермахтом. Бои проходили на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. После Сталинградской битвы немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.

В Сталинграде бои шли за каждый квартал и каждый дом, центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз. 200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как крупнейшая сухопутная боевая операция в истории мировых войн.