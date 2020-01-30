Общество

Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии

Телеведущая Елена Ханга озвучила размер своей пенсии, пишет РИА Новости.

«Я пенсионерка. Пенсия моя известна: сколько у всех — 23 тысячи рублей», — рассказала 57-летняя журналистка в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ.

Ханга также призналась, что не может позволить себе покупать дорогие вещи.

По словам телеведущей, у нее меньше карманных денег, чем у ее дочери Анны-Елизаветы, которая учится в США и получает стипендию.

Елена Ханга в разные годы работала на телеканалах НТВ, RT, радиостанции «Комсомольская правда». Она вела популярные передачи «Про это», «Русские в форте Боярд», «Принцип домино».