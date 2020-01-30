Общество

Россия внесла коронавирус из Китая в перечень опасных заболеваний

Новый коронавирус 2019-nCoV внесен в России в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Об этом говорится в постановлении правительства, пишет РБК.

В документе, который подписал премьер-министр Михаил Мишустин, отмечается, что список дополнен пунктом «16. В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)».

Теперь в перечне содержится 16 заболеваний. В него также входят болезнь, вызванная ВИЧ, гепатит B и С, дифтерия, малярия, туберкулез, сибирская язва, холера, чума и другие.

Напомним, что вспышка пневмонии, вызванной новым вирусом, была зафиксирована в китайском городе Ухань — столице провинции Хубэй. По последним данным властей КНР, в стране подтвердили более 14 тыс. случаев заболевания, 305 человек погибли. Вирус распространился и за пределы Китая — по информации Всемирной организации здравоохранения, подтверждено более 130 случаев заражения более чем в 20 странах, в том числе в Южной Корее, Японии, Сингапуре, Австралии, США, Канаде, Германии и Франции.



В России, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, обнаружили два случая заболевания — в Тюменской области и Забайкальском крае. Заболевшие — граждане Китая, их отправили в больницы и изолировали. За теми, кто контактировал с ними, наблюдают врачи. 2 февраля в Ленобласти госпитализировали вернувшуюся из Китая женщину, у которой заподозрили признаки инфекции.