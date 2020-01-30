Общество

Сотрудники банков рассказали, как распознать телефонных мошенников

Сотрудники банков рассказали «Российской газете», как распознать телефонного мошенника и не допустить кражи средств с банковской карты.

По словам специалистов, в первую очередь необходимо обратить внимание на информацию, которую требует сообщить собеседник. Так, сотрудник банка никогда не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код, пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщения. Отмечается, что при запросе мошенником таких данных необходимо немедленно повесить трубку и связаться с банком по номеру, указанному на карте, по возможности с другого номера.

Также эксперты советуют насторожиться, если собеседник представляется сотрудником банка и сообщает, что с карты якобы пытаются списать деньги. В этом случае нужно попросить человека назвать полностью свои должность, фамилию и имя, а затем узнать, о какой банковской карте идет речь, уточнить ее номер. Как указывают специалисты, чаще всего мошенники не обладают такими данными и попытаются обойти этот вопрос.

Кроме того, вызвать подозрение должны попытки собеседника надавить на клиента, поскольку сотрудники банка не станут «нагнетать беспокойство» и требовать принять какое-либо решение немедленно.

Как подчеркивают эксперты, важно не сообщать такому собеседнику вообще никакой информации: ни номера карты, ни каких-либо паролей и кодов.