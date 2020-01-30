Общество

Более 70% россиян захотели сменить профессию

Почти три четверти опрошенных россиян (72%) хотят сменить профессию. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Superjob, пишут «Известия».

Из тех, кто желает переквалифицироваться, 44% готовы к кардинальной смене рода деятельности, 28% хотели бы уйти в смежную сферу, еще 14% желали бы пройти переподготовку без смены области деятельности. 4% респондентов заявили, что считают свою квалификацию достаточной, а 3% не хотят ее менять или не имеют такой возможности.

Отмечается, что большинство тех, кто желает сменить профессию, относится к возрастной категории от 25 до 34 лет (51%) и до 24 лет (50%).

По словам экспертов, недовольство нынешней специальностью, как правило, связано как с неверным выбором при поступлении в вуз, так и с низким уровнем зарплаты.