Общество

В России предложили штрафовать шумных соседей

В России предложили на федеральном уровне ужесточить наказании для шумных соседей и ввести штрафы. Об этом «Известиям» рассказала один из авторов законопроекта, член комитета по труду и соцполитике Госдумы Ольга Павлова.

Группа депутатов ГД уже разработала соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс. Согласно документу, в жилых домах по всей стране запретят шуметь с 23:00 до 7:00. Денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс.

Штраф могут выписать за систематическое нарушение тишины – более двух раз в месяц. При этом нарушением тишины не будут считаться звуки, источник которых — «обычная жизнедеятельность человека», уточняется в поправках. Это, например, крик ребенка, звук шагов при обычной ходьбе, шум воды в инженерных системах и так далее.

Эксперты отметили, что на данный момент федерального «закона о тишине» не существует, поэтому в каждом регионе действуют свои правила. «Документ охватывает актуальные проблемы, оставшиеся «за бортом» правового регулирования», – уточнила депутат.