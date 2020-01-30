Общество

Жириновский предложит ввести пособия для домохозяек

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский внесет в Государственную думу проект закона о выплатах для домохозяек, у которых больше трех человек в семье, пишут «Известия».

«Они готовят, стирают, убирают, воспитывают детей, водят их в школу или детский сад, ходят в магазин, выполняют все домашние дела. Это тяжелый, изнуряющий, монотонный труд», — объяснил Жириновский. Он подчеркнул, что часто женщины отказываются от работы из-за слишком большой нагрузки по дому. Выплату предлагается сделать чуть выше 12 тыс. рублей (МРОТ).

По мнению политика, ее размер должен пропорционально увеличиваться за каждого дополнительного ребенка. Некоторые члены Госдумы поддержали инициативу Жириновского. В то же время, по мнению ряда законодателей, предложение главы ЛДПР - «разумный популизм».