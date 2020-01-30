Общество

Депутат Госдумы предложил запретить прием посылок из Китая

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и генеральному диреткору «Почты России» Николаю Подгузову приостановить в России прием посылок с товарами из интернет-магазинов Китая до нормализации ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам парламентария, пока точно неизвестно, каким образом передается и как себя ведет данный вирус в «спящем режиме», а также как именно лечить заболевших, пишет «Газета.ру».

«Несмотря на ограничения пограничного режима и санитарные меры, между Россией и Китаем проходит неконтролируемый бактериологический обмен посредством почтовых посылок», — отметил Милонов.

Он добавил, что миллионы россиян продолжают делать заказы на китайских платформах, в том числе они заказывают различные продукты питания.

Милонов считает, что если не приостановить поступление заказов на территорию РФ, то российская почта может превратиться в разносчика и распространителя микробов и вирусов, несущих смертельную опасность для россиян.