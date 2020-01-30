Общество

Яровая предложила сохранить компенсацию за проезд пенсионерам с приемными детьми

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением сохранить дальневосточным пенсионерам, заключившим договор о приемной семье, право на оплату проезда к месту отдыха и обратно. Об этом пишет «Парламентская газета».

Яровая напомнила, жители Крайнего Севера и приравненных к нему местностей имеют право бесплатного проезда в отпуск раз в два года: либо за счет средств работодателя, либо за счёт средств пенсионного фонда. Однако из-за несогласованности позиций различных органов, право пенсионеров, заключивших договор о приёмной семье, нарушается. Пенсионный фонд отказывает в выплатах, так как считает их работающими, так как они получают вознаграждение по договору о приёмной семье. А в соответствии с позицией администраций муниципальных образований, являющихся второй стороной договора о приёмной семье, договор о приёмной семье к трудовым не относится, а является разновидностью договора возмездного оказания услуг, поэтому компенсация за проезд также не обеспечивается.

«По факту сложилась ситуация правовой неопределённости, которая полностью исключила пенсионеров, заключивших договор о приёмной семье, из числа тех, кому в соответствии с законодательством гарантировано право на оплату проезда к месту отдыха и обратно», — заметила Ирина Яровая.

По мнению парламентария, такая ситуация требует оперативного вмешательства и внесения изменения в постановление правительства о правилах компенсации расходов на проезд пенсионеров с Крайнего Севера и приравненных к нему местностей.