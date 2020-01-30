Общество

Третий «Круг благотворителей» в Пскове пройдет 26 февраля

Мероприятие в поддержку некоммерческих проектов и инициатив «Круг благотворителей» пройдет в Пскове 26 февраля. Это ежегодное событие посвящено сбору пожертвований в поддержку социально-значимых проектов, реализуемые на территории города и области. Авторами проектов могут выступать как организации, так и частные лица или инициативные группы, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

В этом году на Круге благотворителей будет представлено три проекта:

Всероссийское общество слепых планирует проведение фестивалей в Пскове и районных центрах области для людей с инвалидностью по зрению. Фестивали будут включать турниры по «Брейн-рингу», «Что? Где? Когда?» и «Интеллектуальному калейдоскопу». Для проведения фестиваля псковской организации общества слепых необходимо приобрести инклюзивную брейн-систему адаптированную для лиц с ограниченными возможностями по зрению – специальную аппаратуру со светозвуковой сигнализацией определяющую очередность ответа игроков или команд.

Палкинское районный досуговый центр объединяет творческие ансамбли, в том числе детские хореографические кружки. Для выступления на областных и российских смотрах-конкурсах, концертах, сельских праздниках участникам детских хореографических ансамблей «Каблучки» и «Юность» необходимо пошить русские народные костюмы.

Псковская региональная общественная организация «Псковские барды» в апреле этого года планирует реализовать проект «Салют Победы» - творческий десант музыкантов, поэтов и фотохудожников по районам области с благотворительными концертами и фотовыставками. Всего артисты планируют посетить четыре района, по итогам проекта будет создан фильм с историями ветеранов и их потомков.

«Круг благотворителей» - не просто сбор средств, но и возможность узнать о проекте от его авторов, задать вопросы, поддержать тех, кто занимается важным и нужным делом.

Напомним, «Круг благотворителей» будет проводиться в Псковской области в шестой раз, а непосредственно в областном центре – в третий. В результате предыдущих мероприятий было собрано 436800 рублей на 10 проектов, все они успешно реализованы.

«Круг благотворителей» пройдет 26 февраля 2020 года по адресу Псков, ул. Некрасова д. 3-В, отель Двор Подзноева, начало в 18:00.

К участию в мероприятии приглашаются все неравнодушные псковичи.