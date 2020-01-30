Общество

После вмешательства прокуратуры власти Новосокольников поставили местное кладбище на кадастровый учет

Прокуратурой Новосокольнического района проведена проверка соблюдения законодательства о муниципальном имуществе, погребении и похоронном деле, а также земельного законодательства, в рамках которой в деятельности администрации городского поселения «Новосокольники» выявлены нарушения действующего законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, установлено, что на территории Новосокольников расположено крупное кладбище «Семенкино», а документы, подтверждающие отвод земельного участка для гражданского захоронения, отсутствуют. Земельный участок, используемый для размещения мест погребения, на кадастровый учет поставлен не был.

Отсутствие необходимых землеустроительных и правоустанавливающих документов, в том числе определяющих границы земельных участков, занятых под кладбища, может привести к нарушению границ смежных с указанными участками земель и как следствие, захоронение тел на земельных участках с нарушением назначения земли, а также с нарушением требований земельного, градостроительного, санитарно-эпидемиологического законодательства. Места захоронения относятся к опасным объектам и требуют соблюдения целого ряда обязательных норм, в том числе выдерживание необходимого расстояния от жилых секторов населенных пунктов, а также расчет оказываемых нагрузок на окружающую среду и иные требования.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в Новосокольнический районный направлено административное исковое заявление с требованием обязать администрацию городского поселения в срок до 1 января 2020 года осуществить постановку земельного участка, на котором расположено гражданское кладбище «Семенкино», на кадастровый учет в Государственном кадастре недвижимости.

Решением суда от 24 января требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время нарушения устранены: определены границы указанного земельного участка, а сам земельный участок площадью 37 740 кв.м. поставлен на учет в органах, уполномоченных осуществлять регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.