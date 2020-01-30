Общество

Жителей Псковской области просят уточнять места захоронения родственников, павших в боях под Калининградом

Многие воины, павшие во время Великой Отечественной войны и ранее увековеченные на мемориалах в Калининградской области, фактически захоронены в других местах, в том числе на территории других государств. Правительство Калининградской области предупреждает жителей Псковской области о необходимости уточнять места захоронения погибших на территории Восточной Пруссии советских воинов при планировании посещения мемориалов на территории Калининградской области в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Благодаря опубликованным архивам министерства обороны калининградские историки поименно выверяют списки захороненных и увековеченных солдат и офицеров Великой Отечественной войны, выявляя несоответствия и ошибки, допущенные при оформлении мемориальных плит и документов.

Уже удалось актуализировать сведения о почти 25 тысячах павших. В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы эта информация обновляется и на мемориальных плитах. Для уточнения актуальных данных о погибших на территории Восточной Пруссии советских воинов рекомендуется воспользоваться электронной Книгой памяти Калининградской области, размещенной по адресу: http://www.kpko.ru.