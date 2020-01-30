Общество

Услуги по социальной поддержке многодетных семей доступны во всех отделах МФЦ

Во всех отделах Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области доступны услуги по оформлению целого ряда мер социальной поддержки многодетных семей. Соответствующее решение было совместно принято комитетом по социальной защите Псковской области и Многофункциональным центром. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Так, многодетные семьи могут оформить ежемесячную денежную выплату в размере 386 рублей на каждого ребенка, ежегодную выплату на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления в размере 1112 рублей, а также ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг во всех отдела МФЦ Псковской области.

«В настоящее время ведутся работы по дальнейшему расширению перечня услуг социальный защиты на площадке МФЦ. Записаться на прием можно предварительно посредством мобильного приложения „Мои документы онлайн“. Электронная запись позволяет выбрать удобный для Вас день и время, а главное ни минуты не ожидать в очереди, что особенно важно для многодетных семей. Таким образом, получение услуги стало максимально доступным и комфортным», - прокомментировала директор МФЦ Екатерина Ершова.

С адресами и телефонами отделов приема заявителей Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг можно ознакомиться на сайте mfc.pskov.ru