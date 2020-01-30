Общество

В Псковской области началась комплексная оперативно-профилактическая операция «Лидер»

В целях концентрации усилий служб и подразделений полиции по выявлению подростковых групп антиобщественной направленности, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность, на территории региона с 3 по 7 февраля проводится операция под условным наименованием «Лидер», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В мероприятиях примут участие сотрудники различных подразделений полиции и представители других субъектов профилактики. В период проведения операции стражами порядка будут проверены места массового пребывания молодежи для выявления групп подростков криминальной и антиобщественной направленности, а также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность. Полицейские побывают по месту жительства подростков, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел.