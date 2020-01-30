Общество

Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля. Как передает РБК, премьер-министр напомнил, что в соответствии с подписанным им 31 января постановлением правительства 2019-nCoV включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Кроме того, по словам Мишустина, им утвержден национальный план по борьбе с распространением инфекции на территории России.



«Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию или карантин», - сказал Мишустин.



Премьер-министр заверил, что ситуации находится под контролем и в России есть все необходимые для борьбы c 2019-nCoV лекарства и достаточно средств защиты от вируса, передает РИА Новости. «Уже ограничено передвижение граждан из Китая через нашу границу. Больные, у которых выявлен опасный вирус, изолированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь», - отметил Мишустин.



Распространение коронавируса нового типа началось в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 3 февраля 2020 года Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила, что в стране зафиксировано 17205 подтвержденных случаев заболевания, при этом 361 человек погиб, а 475 удалось вылечить.



По данным Всемирной организации здравоохранения, на 2 февраля подтвержденные случаи заражения 2019-nCoV были зафиксированы в 24 странах, при этом за пределами Китая заболело 146 человек, один из которых умер. О выявлении первых зараженных в России вице-премьер Татьяна Голикова сообщила 31 января. По ее словам, оба зараженных 2019-nCoV - граждане Китая.