Общество

Новые совместные инфраструктурные проекты Михаил Ведерников обсудил с компанией-инвестором

Губернатор Псковской области Михаила Ведерников в понедельник, 3 февраля, провел рабочую встречу с председателем правления Группы компаний «Респект», генеральным директором «Брянская нефтяная компания» Ильей Линником.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, в первую очередь речь зашла о проекте по приобретению в лизинг современных пассажирских автобусов. Первая партия из четырех комфортабельных автобусов марки «ПАЗ» уже пополнила парк автотранспортного предприятия «Псковпассажиравтотранс». Уже в ближайшее время техника выйдет на межмуниципальные маршруты из областного центра в Дно, Бежаницы, Себеж, Печоры. По истечении договора лизинга автобусы перейдут в собственность предприятия.

В числе обсуждаемых вопросов — возможность участия компании в процессе перевода автопарка предприятия на сжиженный природный газ, что позволит улучшить экологические показатели, повысить экономическую эффективность перевозок.

Речь зашла и о готовности инвестора включиться в модернизацию теплоэнергетического комплекса Острова-3. Михаил Ведерников обсудил с Ильей Линником проект по возведению новой газовой котельной, которая должна заменить старую мазутную. Михаил Ведерников рассказал, что в настоящее время осуществляется передача имущественного комплекса из собственности министерства обороны РФ. Потребность в модернизации объекта теплоснабжения в населенном пункте очень высока. «Главное, что нам необходимо без потерь перейти в новый отопительный сезон. Население поселка должно быть обеспечено надежным теплоснабжением», — заметил губернатор.

Участники встречи сошлись во мнении, что параллельно с возведением новой котельной необходимо решать вопросы по приведению в порядок коммунальных инженерных сетей. Глава региона обратил внимание, что проведет переговоры с федеральным центром о возможной поддержке региона в этом вопросе.

Кроме того, стороны обсудили возможное участие компании в реализации различных совместных проектов сферы здравоохранения, модернизации транспортной инфраструктуры. Например, Илья Линник представил свои наработки, которые могут быть использованы при осуществлении проекта «Умный город». Ранее в Пскове компания уже осуществила пилотный проект по установке экспериментальной системы мониторинга и управления пассажирскими перевозками.

По итогам детального обсуждения каждого вопроса Михаил Ведерников подчеркнул, что все предложения компании будут изучены и проработаны органами исполнительной власти региона. В рабочей встрече приняли участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова, вице-губернатор Василий Осипов, руководство профильных комитетов и управлений области.