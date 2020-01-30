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Общество

Роскачество объяснило разницу между сроком годности и сроком хранения

03.02.2020 12:48|ПсковКомментариев: 0

Роскачество объяснило разницу между сроком годности и сроком хранения продукта и указало, сколько могут храниться в холодильнике разные категории продукции, следует из материалов организации, пишет РИА «Новости».

«Срок годности - временной промежуток, в течение которого товар пригоден для использования по назначению. По истечению этого срока продукт употреблять нельзя. Сроки годности прописаны в техрегламентах и СанПиН для каждой подгруппы продуктов. Произвольно изменить их производитель не может», - приводятся в сообщении слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

Она пояснила, что если в состав продукции входит несколько компонентов, срок годности определяется по ингредиенту с наименьшим сроком хранения, а если товар продают вразвес, срок исчисляется со дня его изготовления.

В частости, ультраскоропортящиеся продукты сохраняют потребительские свойства лишь от 12 часов до 3 дней и только в охлажденном состоянии, поэтому производитель обязан указать на упаковке дату производства, а также день и час изготовления. К таким продуктам относятся пирожные с кремом, готовые салаты, свежая рыба и полуфабрикаты из охлажденного мяса, пояснила эксперт.

Что касается скоропортящихся продуктов, то они могут храниться в холодильнике от 3 до 30 суток: например, пастеризованное молоко в мягкой упаковке - 5 суток, йогурт - 14 дней. Продукты длительного хранения могут храниться больше месяца: например, сухофрукты в темном и сухом и проветриваемом месте пролежат до года, мука, соль, чай, сахар и некоторые виды консервов - два года.

«Но все это справедливо до тех пор, пока продукт не вскрыт. И, разумеется, до момента вскрытия он должен храниться в соответствии с предъявляемыми требованиями», - заключила Викулова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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