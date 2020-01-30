Общество

Объявлен конкурс по формированию нового состава Молодёжного совета при главе Пскова

В Пскове объявлен конкурс по формированию нового состава Молодежного совета при главе города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, в конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Пскова.

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, должен предоставить документы либо в печатном виде в Псковскую городскую (Некрасова, 14 кабинет №2,3 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00) или же в электронном виде на почту mezchpskov@duma.pskov.ru с пометкой в теме письма «Конкурс в Совет».

Для участия в конкурсе необходимы следующие документы:

1) личное заявление о вхождении в состав Совета (в свободной форме);

2) фотографию 3*4;

3) справку - объективку (по форме 1)

Более подробно с Положением конкурса можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Документы на конкурс принимаются до 13 февраля текущего года.

Конкурс будет проходить в форме собеседования на тему «Развитие молодежной политики Пскова». По результату собеседования конкурсная комиссия выставит рейтинговые баллы кандидатам от 1 до 5, оценивая актуальность предложений по развитию молодежной политики, новаторской идеи, а также их соответствие современной ситуации в сфере молодежной политики Пскова. Авторы инициатив, получивших наиболее высокую оценку, войдут в состав Молодежного совета и смогут проявить себя и принять деятельное участие в жизни города.

В состав конкурсной комиссии включены депутаты Псковской городской Думы Любовь Николаева и Сергей Мусиенко, управляющий делами гордумы Анна Ефимова и ряд других сотрудников аппарата гордумы.