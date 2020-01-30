Общество

В Псковской области юрлицо оштрафовано на 210 тысяч рублей за нарушения земельного законодательства

Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям за нарушение требований земельного законодательства Российской Федерации к административной ответственности привлечено общество с ограниченной ответственностью.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, данное юридическое лицо является собственником земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью более 980 гектаров, расположенных в Великолукском и Новосокольническом районах.

Государственными инспекторами Россельхознадзора в отношении общества была проведена внеплановая выездная проверка. В ходе осмотра земельных участков было выявлено, что собственник не выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также основные эксплуатационные мероприятия, обеспечивающие нормальное состояние осушительной системы. Кроме того, проекты и планы проведения мелиоративных работ обществом представлены не были.

Постановлениями должностного лица управления Россельхознадзора юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 и по части 1 статьи 10.10 КоАП РФ и подвергнуто наказанию в виде административных штрафов на общую сумму в размере 210 тысяч рублей.