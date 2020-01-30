Общество

«Единая Россия» просит ФАС ускорить проверку фактов завышения цен на медицинские маски

Правозащитный центр «Единой России» просит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ускорить проверку фактов многократного завышения цен на медицинские маски, рассказал сопредседатель центра, депутат Госдумы Михаил Старшинов, сообщает пресс-служба партии.

Он напомнил, что на прошлой неделе представители Правозащитного цента «Единой России» направили обращения в ФАС и Минпромторг с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста их стоимости.

«К сожалению, сведения об умышленном завышении цен продолжают поступать из регионов. Так, например, в Курской области цена завышена уже в 35 раз. Мы рассчитываем на скорейшую реакцию ведомств и бесперебойное обеспечение масками», - сказал Старшинов.

Как напомнил депутат, в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова указала, что фармкомпании и аптеки не должны использовать ситуацию с коронавирусом в своих целях и повышать цены. Она поручила ФАС и Роспотребнадзору контролировать этот вопрос.