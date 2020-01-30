Общество

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о «народном» бюджетировании

«Единая Россия» 3 февраля внесла в Госдуму законопроект об инициативном или «народном» бюджетировании, который позволяет гражданам самим решать, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, сообщили Псковской Ленте новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

По его словам, практика в регионах показывает, что такой подход весьма эффективен: люди на местах лучше знают, что нужно изменить, чтобы жизнь в их районе, поселке, городе стала комфортнее.

Андрей Турчак подчеркнул, что для «Единой России» главным ориентиром всегда являлось мнение граждан.

«Законопроект о «народном бюджете» создает прозрачные и единые условия для того, чтобы распространить эту практику на всю нашу большую страну. В каждом селе, в каждом муниципалитете люди смогут сами расставлять приоритеты в ремонтных работах, благоустройстве и в других важных для них вопросах. До сих пор подобные проекты существовали каждый сам по себе, на уровне местных актов и законов. Как следствие, всего 1% бюджетных средств на сегодняшний день тратится с учетом мнения граждан. Президент России Владимир Путин поручил увеличить в 5 раз финансирование проектов, предложенных жителями. Наш законопроект во многом направлен на решение этой задачи», - отметил Андрей Турчак.

По мнению секретаря Псковского регионального отделения партии Александра Козловского, «народное» бюджетирование позволит в ближайшие годы наладить более доверительные и эффективные отношения между людьми и властью. «Реализация этой идеи даст возможность более рачительно, по-хозяйски расходовать бюджетные средства, направлять их на решение именно тех проблем, на которые, с точки зрения населения, необходимо обратить внимание в первую очередь», - считает он.

Напомним, на заседании Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ Турчак сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что «Единая Россия» вместе с правительством РФ разработала и готова внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных вопросов. Секретарь Генсовета партии попросил поддержать законопроект. «Согласен», - ответил Путин.