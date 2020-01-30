Общество

Депутаты-«яблочники» повторно внесли в Псковское областное Собрание пакет законов об уважении власти к народу

Депутаты Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Лев Шлосберг и Артур Гайдук внесли в Псковское областное Собрание пакет законопроектов «об уважении власти к народу». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.





Первую попытку предпринял Лев Шлосберг весной 2019 года. После того, как 30 мая законопроекты были отвергнуты большинством депутатов областного парламента, Лев Шлосберг и юрист Псковского «Яблока» Елена Маятникова подготовили новую редакцию законопроектов, которые и внесены сейчас в Собрание представителями «Яблока».

В региональный парламент представлены проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» (в части установления ответственности за публичное неуважение к установленным и гарантированным Конституцией РФ правам и свободам человека и гражданина)», проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием государственной защиты установленных и гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина» и проект федерального конституционного закона «О внесении изменений в статьи 23 и 27 федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации».

Законопроекты «Яблока» предлагают установить административную ответственность «за публичные действия, выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией РФ правам и свободам человека и гражданина, но не несущие признаков экстремизма».

Кроме того, ими предлагается ввести административную ответственность за принятие законов и других правовых актов, которые будут квалифицированы судом как выражающие явное неуважение к правам и свободам человека и гражданина.

Эти законопроекты являются прямым политическим и правовым ответом на федеральный закон от 18.03.2019 № 28 «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», которым введена ответственность граждан за явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть и местное самоуправление в России.

Внесенные законопроекты направлены на урегулирование очевидного дисбаланса публичных и частных интересов в России, возникшего в связи с принятием федерального закона №28, говорится в пояснительной записке к проектам.

Депутаты предлагают внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью 5.70, предусматривающую административную ответственность за публичные действия, выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией правам и свободам человека и гражданина.

Виновные в «явном неуважении к правам и свободам человека и гражданина» будут караться штрафами до 1 млн рублей, обязательными работами на срок до 200 часов или административным арестом до 30 суток. Для этого КоАП предлагается дополнить новой специальной статьей.

Шлосберг и Гайдук предлагают, кроме того, в законодательном порядке обязать органы госвласти и местного самоуправления – законодательные, исполнительные, представительные – проводить поименные голосования по утверждению всех правовых актов, затрагивающих права и свободы граждан и фиксировать эти голосования в протоколах заседаний, чтобы лица, занимающие публичные должности, несли личную ответственность за принятие «неуважительного» закона или постановления.

«Законопроекты востребованы обществом и абсолютно необходимы как для защиты прав и свобод неограниченного круга лиц, так и для защиты самих основ конституционного строя Российской Федерации», – прокомментировал законодательные инициативы Лев Шлосберг. По его мнению, «существует необходимость законодательно установить ответственность органов и лиц, претендующих на уважительное отношение со стороны граждан. Эта необходимость отражает высокую общественную потребность в установлении справедливого баланса прав и обязанностей рядовых граждан и публичных должностных лиц, в первую очередь выборных, обладающих в силу занимаемых должностей возможностью пользоваться ресурсами публичной власти».

Лев Шлосберг анонсировал внесение законопроектов «об ответственности власти за неуважение к народу» в своем выступлении 28 марта на сессии Псковского областного Собрания. Политик создал также петицию «Мы научим власть уважать народ!» в поддержку законопроектов на сайте changе.org. Свои подписи под петицией поставили на этот день более 15 тыс человек. 30 мая законопроекты не нашли поддержки большинства депутатов областного Собрания.