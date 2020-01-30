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Террасная доска для обустройства частного дома – функциональное назначение и особенности

Что представляет собой обустроенный коттедж, частный дом с беседкой? Это сооружение, которое обладает большой площадью и создано для того, чтобы получали удовольствие от него. В таком случае огромное количество владельцев частных домов задумываются о том, чтобы произвести ремонт и отделку. Тогда они находятся в поиске уникальных решений.

Ведь нужно, чтобы были достигнуты все характерные качества – прочность, привлекательный внешний вид, отсутствие вреда, влагоустойчивость, износоустойчивость. С этими задачами сейчас идеально справляется довольно значительное количество материалов, например, древесина. Для того, чтобы качественным образом обустроить дом, коттедж, сейчас многие применяют такой строительно-декоративный материал, как террасная доска на основе лиственницы.

Что это такое и в чем функциональные возможности

Террасная доска, по сути, это деревянная доска, которая создается на основе пород деревьев - хвойных, других. Например, это касается сосны или лиственницы. Такие породы отличаются наличием высоких эксплуатационных характеристик, привлекательным внешним видом и многими другими характерными отличиями. К их числу принято относить следующее:

во-первых, это высочайший уровень прочности. Подобные конструкции на основе дерева способны выдержать довольно значительные механические нагрузки, поэтому применяются для организации напольного покрытия;

во-вторых, это изысканный внешний вид. Если вы хотите не только грамотно организовать свой пол или отделать фасад, но и чтобы выглядело это привлекательно, то ваш лучший выбор в таком случае – террасная доска на основе лиственницы;

в-третьих, экологическая безопасность. Террасная доска создается на основе лиственницы. Это природный материал, не выделяющих вредных токсических веществ. При соприкосновении с оголенной кожей не вызывает аллергических реакций. В связи с этим нашел применение для обустройства беседок, террас и других идентичных мест.

Преимущество такого природного материала – влагоустойчивость. Это обеспечивает длительный срок беспроблемной эксплуатации. Статья подготовлена по материалам сайта Realwood.