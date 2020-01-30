Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Рекомендовано самой природой
Дима Билан снова в БКЗ!
Группа BrainStorm в Пскове
В чем гулять в конце зимы?
Дело Гавунаса
ТОП-100 влиятельных псковичей
Рейтингомер Командный зачет
Гражданская пресса в 2019
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 30.01.2020 20:500 В Пскове собираются разграничить рекламу, городскую информацию и вывески 03.02.2020 16:330 Псковский облсовпроф направил в администрацию области обращение по поводу оплаты работы педагогов на ЕГЭ и ОГЭ 03.02.2020 16:250 Террасная доска для обустройства частного дома – функциональное назначение и особенности 03.02.2020 16:100 Молодежный центр приглашает псковичей принять участие в «Ледовых забавах» 03.02.2020 15:503 Александр Кузнецов: Даже под стражей я искренне переживаю за судьбу Псковской области 03.02.2020 15:220 Заморозки придут завтра в Псковскую область
 
 
 
Самое популярное 02.02.2020 12:310 Поиски пропавшей в Псковском районе пенсионерки прекращены 02.02.2020 17:304 Фотофакт: Неприглядное зрелище 31.01.2020 18:033 В Пскове раскрыто совершенное 12 лет назад двойное убийство 02.02.2020 15:110 В Пскове ожидается самая холодная неделя с начала года 01.02.2020 08:487 Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковский облсовпроф направил в администрацию области обращение по поводу оплаты работы педагогов на ЕГЭ и ОГЭ

03.02.2020 16:33|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова направила губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову обращение по поводу оплаты труда учителей, привлекаемых к организации ЕГЭ и ОГЭ на территории Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, в обращении отмечается, что в течение 2019 года облсовпроф неоднократно обращал внимание администрации Псковской области на данный вопрос. Последний раз профсоюзная сторона обращалась в органы государственной исполнительной власти Псковской области 12 декабря 2019 года, указывая, что оплата труда учителей за данный вид работ на данный момент не произведена.

В январе 2020 года Псковский облсовпроф получил отказ комитета по образованию Псковской области ответ на свое декабрьское обращение, в котором сообщалось, что «по оплате труда учителей, привлекаемых к проведению ЕГЭ и ОГЭ, принято постановление администрации области от 20.12.2019 № 453 «Об утверждении Положений об установлении размера, условий и порядка выплаты работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Псковской области», средства из областного бюджета направлены в муниципальные образования, выплаты работникам осуществлены».

«Действительно, по информации, представленной профсоюзными активистами системы образования региона, выплаты за работу по организации и проведению ЕГЭ И ОГЭ были произведены в третьей декаде декабря 2019 года. Но до сих пор (по сведениям на 03.02.2020 года) на официальном портале государственных органов власти Псковской области не опубликовано постановление администрации области от 20.12.2019 № 453 «Об утверждении Положений об установлении размера, условий и порядка выплаты работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Псковской области», не находится данное постановление и в системе «КонсультантПлюс», - говорится в обращении.

Профсоюзная сторона считает, что таким образом серьезно нарушено право работников на полную информацию о своей заработной плате. «Гражданам неизвестно, каким образом производился расчет оплаты их труда по указанным выше видам работ. При этом считаем важным указать, что в других субъектах Российской Федерации документы, регламентирующие оплату труда педагогов, привлеченных в 2019 году к организации и проведению ЕГЭ и ОГЭ, были созданы значительно раньше, чем в Псковской области. Например, в Московской области такой документ был разработан и опубликован в феврале 2019 года, в Тамбовской области - в июле 2019 года и так далее», - отмечается в обращении.

В связи с этим Псковский облсовпроф просит разъяснить причины, по которым постановление администрации Псковской области от 20.12.2019 № 453, на которое ссылается Комитет по образованию Псковской области в своем ответе Псковскому облсовпрофу, не было обнародовано.

«Также мы настаиваем на скорейшей разработке и опубликовании документов, устанавливающих размер, условия и порядок выплаты работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Псковской области в 2020 году. О сроках его разработки и публикации просим сообщить в ответе на данное обращение», - говорится в заключение обращения.

Добавим, что в адрес комитета по образованию Псковской области Ульяна Михайлова также направила депутатский запрос с просьбой сообщить, в какие сроки будут разработаны и опубликованы документы, устанавливающие размер, условия и порядок выплаты работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Псковской области в 2020 году.

Теги: #профсоюзы #зарплата #облсовпроф #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас угроза распространения смертельного китайского вируса?
В опросе приняло участие 773 человека
03.02.2020, 16:460 Любимый город в отсутствии счастья 03.02.2020, 16:330 Псковский облсовпроф направил в администрацию области обращение по поводу оплаты работы педагогов на ЕГЭ и ОГЭ 03.02.2020, 16:250 Террасная доска для обустройства частного дома – функциональное назначение и особенности 03.02.2020, 16:180 Ремонты дорог в Пскове станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН
03.02.2020, 16:100 Молодежный центр приглашает псковичей принять участие в «Ледовых забавах» 03.02.2020, 16:010 Тайник с десятками тысяч пачек сигарет нашли псковские таможенники в досках 03.02.2020, 16:010 Праймериз в Печорах: День Тарасика 03.02.2020, 15:503 Александр Кузнецов: Даже под стражей я искренне переживаю за судьбу Псковской области
03.02.2020, 15:380 Глава ВОЗ призвал не паниковать из-за коронавируса 03.02.2020, 15:220 Заморозки придут завтра в Псковскую область 03.02.2020, 15:200 Впервые в Пскове покажут спектакль о поэте, Испании и России «Я – Федерико Гарсиа Лорка» 03.02.2020, 15:102 Сурок Фил предсказал россиянам раннее наступление весны
03.02.2020, 14:520 Приговор бывшему вице-губернатору Кузнецову будет вынесен после 10 февраля 03.02.2020, 14:443 Депутаты-«яблочники» повторно внесли в Псковское областное Собрание пакет законов об уважении власти к народу 03.02.2020, 14:410 Псковская областная библиотека приглашает на презентацию издания о Валентине Курбатове 03.02.2020, 14:371 «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о «народном» бюджетировании
03.02.2020, 14:280 Серебряный призер ОИ-2012 попался на допинге 03.02.2020, 14:210 Пскович пытался похитить из бара бутылку виски 03.02.2020, 14:160 Более 640 миллионов рублей задолженности по налогам добровольно заплатили должники в Псковской области 03.02.2020, 14:090 «Единая Россия» просит ФАС ускорить проверку фактов завышения цен на медицинские маски
03.02.2020, 14:000 В «Экопроме» рассказали, почему невозможно обслуживать некоторые мусорные контейнеры, купленные собственниками 03.02.2020, 13:490 В Псковской области юрлицо оштрафовано на 210 тысяч рублей за нарушения земельного законодательства 03.02.2020, 13:412 В РПЦ предложили закрепить в Конституции союз мужчины и женщины как брак, а не семью 03.02.2020, 13:301 78 кг рыбы, 17 орудий лова и 3 транспортных средства изъяла рыбоохрана в Псковской области на прошлой неделе
03.02.2020, 13:231 В Псковской области отменили «Лыжню России» 03.02.2020, 13:160 Объявлен конкурс по формированию нового состава Молодёжного совета при главе Пскова 03.02.2020, 13:040 В частном секторе Пскова может появиться еще около 50 мест накопления ТКО 03.02.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
03.02.2020, 12:560 В Псковской области Россельхознадзор не пропустил через границу 1,8 тонны корма для кошек и собак 03.02.2020, 12:480 Роскачество объяснило разницу между сроком годности и сроком хранения 03.02.2020, 12:390 Псковское УГХ: Вопрос обустройства земель Минобороны контейнерными площадками - в подвешенном состоянии 03.02.2020, 12:260 Псковская налоговая: Подать документы в рамках декларационной кампании можно, не выходя из дома
03.02.2020, 12:180 В Псковской области началась комплексная оперативно-профилактическая операция «Лидер» 03.02.2020, 12:030 Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев 03.02.2020, 11:542 Новые совместные инфраструктурные проекты Михаил Ведерников обсудил с компанией-инвестором 03.02.2020, 11:5210 Власти Пскова: В многоквартирных домах проблема обращения с ТКО исчерпана
03.02.2020, 11:483 Сергей Тарасик до старта избирательной кампании закрепил свои позиции - Виктор Остренко 03.02.2020, 11:450 «Постскриптум»: Итоги праймериз в Печорском районе и перспективы программы реновации в Псковской области 03.02.2020, 11:340 Услуги по социальной поддержке многодетных семей доступны во всех отделах МФЦ 03.02.2020, 11:320 Жителей Псковской области просят уточнять места захоронения родственников, павших в боях под Калининградом
03.02.2020, 11:232 Александр Котов: Предварительное голосование «Единой России» по выборам главы Печорского района прошло на высоком уровне 03.02.2020, 11:155 Фотофакт: На остановке «Дом Советов» падает электронное табло 03.02.2020, 11:090 В Великих Луках угнали «KIA Rio» 03.02.2020, 11:020 После вмешательства прокуратуры власти Новосокольников поставили местное кладбище на кадастровый учет
03.02.2020, 10:500 Социальные выплаты псковских льготников увеличились на 3% 03.02.2020, 10:420 Губернаторский симфонический оркестр покажет к пушкинским дням программу «Метель» 03.02.2020, 10:380 Третий «Круг благотворителей» в Пскове пройдет 26 февраля 03.02.2020, 10:296 Псковский чиновник, незаконно приватизировавший служебное жилье, заплатит в областной бюджет более 3 млн рублей
03.02.2020, 10:230 Яровая предложила сохранить компенсацию за проезд пенсионерам с приемными детьми 03.02.2020, 10:140 Житель Новосокольников, ударивший знакомого кочергой, предстанет перед судом 03.02.2020, 10:030 В Великих Луках будут судить женщину за продажу чужого автомобиля на запчасти 03.02.2020, 09:560 Юношеские команды «Псков-747»  сыграют в финале «Зимнего кубка Электрона»
03.02.2020, 09:480 Житель Новосокольнического района может на два года отправиться за решетку за сообщение о грабеже, которого не было 03.02.2020, 09:361 Движение затруднено на улице Леона Поземского в Пскове из-за ДТП 03.02.2020, 09:300 В невельской деревне спасатели обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны 03.02.2020, 09:300 Автомобильным номерам прибавят цифр
03.02.2020, 09:210 Пьяный молодой человек без водительского удостоверения стал причиной ДТП на улице Советской в Пскове 03.02.2020, 09:102 Депутат Госдумы предложил запретить прием посылок из Китая 03.02.2020, 08:560 Жириновский предложит ввести пособия для домохозяек 03.02.2020, 08:4411 Почти 80% россиян поддерживают поправки в Конституцию - ВЦИОМ
03.02.2020, 08:291 В России предложили штрафовать шумных соседей 02.02.2020, 22:3212 Умер российский археолог Валентин Янин 02.02.2020, 21:530 Александр Козловский поздравил Сергея Тарасика, ставшего кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района 02.02.2020, 21:442 Более 70% россиян захотели сменить профессию
02.02.2020, 21:350 Известны графики приема граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» 02.02.2020, 21:199 Печеряне помогли «Единой России» определить кандидата на выборах главы района 02.02.2020, 21:155 В соцсети обсуждают дорогу до Пыталово, в которой завяз КамАЗ 02.02.2020, 20:391 Псковская ГИБДД: Излишняя тонировка может стать причиной аварий на дороге
02.02.2020, 20:040 Предварительное голосование «Единой России» завершилось в Печорском районе 02.02.2020, 19:502 Сотрудники банков рассказали, как распознать телефонных мошенников 02.02.2020, 19:140 Россия внесла коронавирус из Китая в перечень опасных заболеваний 02.02.2020, 18:404 Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
02.02.2020, 18:301 Более тысячи печерян приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» к 18:00 02.02.2020, 18:050 В СПЧ назвали противоречащим Конституции упоминание бога в преамбуле 02.02.2020, 17:304 Фотофакт: Неприглядное зрелище 02.02.2020, 17:062 В Пскове почтили память павших в Сталинградской битве
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.