Общество

Псковский облсовпроф направил в администрацию области обращение по поводу оплаты работы педагогов на ЕГЭ и ОГЭ

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова направила губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову обращение по поводу оплаты труда учителей, привлекаемых к организации ЕГЭ и ОГЭ на территории Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, в обращении отмечается, что в течение 2019 года облсовпроф неоднократно обращал внимание администрации Псковской области на данный вопрос. Последний раз профсоюзная сторона обращалась в органы государственной исполнительной власти Псковской области 12 декабря 2019 года, указывая, что оплата труда учителей за данный вид работ на данный момент не произведена.

В январе 2020 года Псковский облсовпроф получил отказ комитета по образованию Псковской области ответ на свое декабрьское обращение, в котором сообщалось, что «по оплате труда учителей, привлекаемых к проведению ЕГЭ и ОГЭ, принято постановление администрации области от 20.12.2019 № 453 «Об утверждении Положений об установлении размера, условий и порядка выплаты работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Псковской области», средства из областного бюджета направлены в муниципальные образования, выплаты работникам осуществлены».

«Действительно, по информации, представленной профсоюзными активистами системы образования региона, выплаты за работу по организации и проведению ЕГЭ И ОГЭ были произведены в третьей декаде декабря 2019 года. Но до сих пор (по сведениям на 03.02.2020 года) на официальном портале государственных органов власти Псковской области не опубликовано постановление администрации области от 20.12.2019 № 453 «Об утверждении Положений об установлении размера, условий и порядка выплаты работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Псковской области», не находится данное постановление и в системе «КонсультантПлюс», - говорится в обращении.

Профсоюзная сторона считает, что таким образом серьезно нарушено право работников на полную информацию о своей заработной плате. «Гражданам неизвестно, каким образом производился расчет оплаты их труда по указанным выше видам работ. При этом считаем важным указать, что в других субъектах Российской Федерации документы, регламентирующие оплату труда педагогов, привлеченных в 2019 году к организации и проведению ЕГЭ и ОГЭ, были созданы значительно раньше, чем в Псковской области. Например, в Московской области такой документ был разработан и опубликован в феврале 2019 года, в Тамбовской области - в июле 2019 года и так далее», - отмечается в обращении.

В связи с этим Псковский облсовпроф просит разъяснить причины, по которым постановление администрации Псковской области от 20.12.2019 № 453, на которое ссылается Комитет по образованию Псковской области в своем ответе Псковскому облсовпрофу, не было обнародовано.

«Также мы настаиваем на скорейшей разработке и опубликовании документов, устанавливающих размер, условия и порядок выплаты работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Псковской области в 2020 году. О сроках его разработки и публикации просим сообщить в ответе на данное обращение», - говорится в заключение обращения.

Добавим, что в адрес комитета по образованию Псковской области Ульяна Михайлова также направила депутатский запрос с просьбой сообщить, в какие сроки будут разработаны и опубликованы документы, устанавливающие размер, условия и порядок выплаты работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Псковской области в 2020 году.