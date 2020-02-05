Общество

Счетная палата раскритиковала деятельность исполнительной власти

Счетная палата (СП) выступила с критикой сложившихся практик госуправления, заявив о том, что за последние три года планы министерств по реализации национальных проектов не были синхронизированы до конца, а их документы носили формальный характер. Об этом говорилось в отчете СП о «Стратегическом аудите формирования и достижения показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет правительство России». Представители пресс-служб федеральных органов в беседе с «Известиями» заверили, что проведут работу по устранению недостатков.

По итогам изучения стратегических планов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на 2019-2024 годы, Счетная палата констатировала, что в среднем каждая пятая задача оказалась проваленной, в документации были включены лишь 45% показателей нацпроектов, а цели госпрограмм были отражены в задачах ведомств лишь на 26%.

Согласно отчету СП, одной из важных проблем является недостаточная информированность членов кабмина о реализации федеральных проектов и отсутствие достаточного влияния вице-премьеров на министерства.

На запрос «Известий» об официальных комментариях отреагировали Минтранс, Минтруд, Минприроды и Минэкономразвития. Ответа от остальных министерств на обращение издания не было.

Работа федеральных министерств и ведомств по выполнению нацпроектов носит плановый характер и строится строго в соответствии со специальными постановлениями кабмина, сообщил собеседник в пресс-службе правительства. Все мероприятия, направленные на реализацию нацпроектов, их финансовое обеспечение, сроки и персональная ответственность участников закреплены в паспортах и ориентированы на достижение показателей. Программы развития страны носят межведомственный характер и реализуются при участии различных госструктур: министерств, институтов и т.д.

Состав нового кабмина во главе с Михаилом Мишустиным однозначно раскритиковал работу правительства, заявив о работе над «инвентаризацией» национальных проектов. По словам премьера, его заместители будут нести персональную ответственность за подчиненные им ведомства.