Общество

Военным, которые становятся преподавателями, хотят выплачивать подъемные

Военным-контрактникам предлагают выплачивать подъёмное пособие и суточные при переезде на новое место службы в связи с направлением, в том числе не на воинские должности. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 6 февраля, пишет «Парламентская газета».

Авторами инициативы стали депутаты Государственной Думы во главе с первым заместителем председателя комитета палаты по обороне Андреем Красовым. Они предложили внести изменения в Закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

Проект был разработан в связи с постановлением Конституционного суда, который признал не соответствующими Конституции некоторые положения этого закона. В частности, при рассмотрении дела военнослужащего-контрактника, переведенного в другой населенный пункт и назначенного на должность преподавателя учебного военного центра при вузе, было установлено, что ему безосновательно отказали в выплате подъемного пособия.

Как указал Конституционный Суд РФ, при таких обстоятельствах, когда лицо продолжает оставаться субъектом военно-служебных отношений, хоть и без замещения воинской должности, преподавательская деятельность направлена на обеспечение обороны страны. В связи с этим предоставление подъемного пособия переезжающим контрактникам не может быть обусловлено замещением исключительно воинской должности. Также было указано, что федеральному законодателю следует внести в действующие правовые нормы необходимые изменения с учетом данных правовых позиций.