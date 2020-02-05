Общество

Для семей с детьми могут упростить переход на выгодную ипотеку

Семьям, которые оформили ипотеку с использованием маткапитала, будет проще рефинансировать займ на новых, более выгодных условиях. Законопроект, упрощающий для семей с детьми переход на более выгодную ипотеку, рассмотрит комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей накануне первого чтения в палате, пишет «Парламентская газета».

Сегодня для того, чтобы перекредитоваться на более выгодных условиях, заёмщику необходимо получить согласие первоначального кредитора. Законопроект, разработанный вице-спикером Госдумы Ирины Яровой, устраняется необходимость получения согласия первоначального кредитора в случае, если новым кредитором предоставлен ипотечный кредит на полное погашение ранее выданного кредита.

Кроме того, поправки зампредседателя палаты защищают интересы заемщиков ипотеки и закрепляют за детьми долю в праве собственности при погашении кредита. Законопроект отменяет необходимость получения согласия органов опеки и попечительства на передачу в ипотеку жилого помещения новому кредитору в случае предоставления им рефинансирования ранее полученного ипотечного кредита. Кроме того, отменяется необходимость оформления объекта недвижимости в общую долевую собственность членов семьи на этапе смены кредитора. Законопроектом также предлагается включать в ЕГРН сведения об использовании маткапитала для покупки жилья в ипотеку. Это позволит будущим покупателям получить полные сведения о недвижимости, а также защитит жилищные права несовершеннолетних детей.