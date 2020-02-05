Общество

ООО «ГлавЖилТоргЪ» оштрафовано за нарушение закона о противодействии коррупции

Прокуратурой области проведена проверка исполнения требований федерального закона о противодействии коррупции, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что на работу в ООО «ГлавЖилТоргЪ» принято лицо, ранее замещавшее должность государственной службы.

В нарушение требований части 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, статьи 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации уведомление о заключении трудового договора с указанным лицом по последнему месту его службы не направлялось.

В этой связи прокурором области в отношении юридического лица ООО «ГлавЖилТоргЪ» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 38 города Пскова ООО «ГлавЖилТоргЪ» привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.