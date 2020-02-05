Общество

В орехах найдены канцерогены, вызывающие рак

Диетолог предупредил, что, хотя орехи являются очень полезным продуктом, их употребление без обработки может вызывать респираторные заболевания и даже онкологические новообразования, сообщает «Московский Комсомолец».

По словам специалиста, подобные последствия могут вызвать ядовитые вещества и плесень, появляющаяся на ядрах орехов со временем при неправильном хранении.

Чтобы не отравиться орехами, считает диетолог, перед употреблением орехи надо предварительно замочить в воде и промыть, чтобы убрать остатки опасных веществ и загрязнений, которые могут стать причиной возникновения различных заболеваний.

Врач предупреждает, что плесень на орехах производит канцерогенные вещества – афлатоксины. От них защитит замачивание орехов, кроме того, это раскроет полезный потенциал орехов, сообщает kuban24.tv