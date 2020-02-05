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Торжественный вечер в рамках ХII Свято-Тихоновских педагогических чтений прошел в Великолукском драмтеатре

В Великих Луках проходят ХII Свято-Тихоновские педагогические чтения «Духовное наследие Великой Победы. Долг. Честь. Память». Открытие православного образовательного форума состоялось Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, 1 февраля в храме святителя Тихона Патриарха Всероссийского с Божественной литургии.

В понедельник, 3 февраля, во всех общеобразовательных учреждениях города прошел единый урок на тему: «Духовное наследие Великой Победы», а для молодых педагогов, преподавателей духовно-нравственных дисциплин была организована экскурсионно-просветительская поездка в Клин на родину Патриарха Московского и всея России Тихона.

4 февраля в рамках православных педагогических чтений в Великолукском драматическом театре состоялся торжественный вечер, на котором присутствовали участники и гости просветительского форума: представители руководства города и Великолукской епархии, руководители и педагоги школ и дошкольных учреждений, преподаватели духовно-нравственных дисциплин.

Первым собравшихся в зале от имени главы Великих Лук Николая Козловского и от себя лично приветствовал первый заместитель главы города Сергей Гусев. Он отметил чрезвычайную важность проведения Свято-Тихоновских чтений, подчеркнув, что значимость этого образовательного форума каждый раз подтверждается выбором темы.

Как было объявлено в начале вечера, тема нынешних чтений – «Духовное наследие Великой Победы. Долг. Честь. Память». И выбор этот не случаен – президент России Владимир Путин в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне объявил 2020-й Годом памяти и славы.

«Именно память о Великой Победе должна стать главной объединяющей силой для нашего народа, нравственным стержнем, который позволит нам и всем последующим поколениям быть достойными продолжателями ратных и трудовых подвигов наших героических предков, с честью служить Родине во имя её могущества и процветания», – об этом говорил в своем выступлении первый заместитель главы Великих Лук.

Также Сергей Гусев подчеркнул, что единение народа, его массовый героизм и солидарность в самоотверженном служении Отечеству и есть главное наследие Великой Победы, которое мы должны защищать, отстаивать и беречь ради будущего нашей Великой державы.

«Для сохранения и утверждения исторической правды о Великой Отечественной войне, воспитания молодёжи в духе патриотизма и уважения к поколению победителей, нужна консолидация усилий власти, Церкви, общественных институтов, системы образования и культуры, – сказал далее Сергей Гусев. – Только поставив общий заслон любым попыткам переписать историю в угоду частным политическим интересам, уничтожить правду о роли нашего народа в победе над фашистской Германией, мы сможем добиться успеха. Уверен, что ХII православные Свято-Тихоновские педагогические чтения станут важным этапом на пути развития и совершенствования системы духовно-нравственного и патриотического воспитания в нашем городе».

Заместитель начальника городского управления образования Инна Репях, приветствуя участников и гостей форума от имени главы администрации Великих Лук Любови Романовой, отметила, что Свято-Тихоновские чтения традиционно объединяют представителей сферы образования, Православной церкви, общественных организаций именно в стремлении найти новые пути решения вопросов духовного, нравственного и патриотического воспитания нашего общества, сохранения традиционных русских ценностей.

Как сказала Инна Репях, роль Православной церкви в воспитании молодёжи в духе христианской морали, патриотизма, уважения к национальному культурному наследию России трудно переоценить. И весомое значение для достижения этой важной цели в нашем городе имеет многолетнее плодотворное сотрудничество городской власти и Великолукской епархии, благодаря которому на неизменно высоком организационном уровне проходят Свято-Тихоновские педагогические чтения.

Отмечая, что тема нынешнего форума «Духовное наследие Великой Победы. Долг. Честь. Память» заслуживает особого внимания, Инна Репяхназвала общей и самой важной задачей для всех жителей России на сегодняшний день сохранение памяти о Победе и великом подвиге поколения победителей.

Заместитель начальника управления образования выразила уверенность, что проведение ХII православных Свято-Тихоновских чтений позволит активизировать работу в этом направлении, чтобы для всех последующих поколений память о Великой Отечественной войне, героизме нашего народа всегда оставалась священной.

От имени издательства «Русское слово», представители которого на протяжении многих лет участвуют в Свято-Тихоновских чтениях, к присутствующим в зале драматического театра обратился советник Генерального директора издательства Александр Алексеев. Назвав православный просветительский форум знаковым событием не только для Великих Лук и Псковского региона, но и для всей России, он отметил, что эти чтения имеют огромное значение для большого важного дела – воспитания подрастающего поколения настоящими гражданами страны.

«Мне всегда приятно осознавать и выражать огромную благодарность за сотрудничество, соработничество Русской православной церкви, поскольку без духовной поддержки решать задачи духовно-нравственного обогащения, патриотического воспитания наших детей просто невозможно», – сказал Александр Алексеев.

Он также остановился на ключевой роли учителя в этом великом деле, особо отметив самоотверженный труд талантливых и разносторонних великолукских педагогов.

«Уверен, что с такими учителями и таким отношением к делу, благодаря совместным усилиям, наша общая цель будет достигнута», – завершил выступление Александр Алексеев.

Анна Теплова, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», обращаясь со сцены к участникам и гостям просветительского форума, отметила, что Свято-Тихоновские педагогические чтения – это уникальное мероприятие, которое позволяет объединить два важнейших воспитательных ресурса – духовность нашей Православной церкви с профессионализмом и преданностью делу наших педагогов.

«Наша общая работа – это работа с нашим будущим, будущим нашей страны, и в этом ее великая важность», – акцентировала Анна Теплова.

Вырастить из современных детей настоящих патриотов непросто и совершенно невозможно сделать это, действуя по старинке, по разработанным и утвержденным инструкциям. Поэтому, педагоги находятся в постоянном поиске новых свежих идей и решений.

За значимый вклад в развитие духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения в ходе торжественного вечера были награждены работники великолукского образования. Для вручения архиерейских грамот и дипломов на сцену были приглашены Благочинный Великолукского округа протоиерей Иоанн Ильницкий и руководитель отдела религиозного образования и катехизации Великолукской епархии протоиерей Сергий Матвеев.

Отец Иоанн зачитал приветственный адрес от имени Владыки Сергия, епископа Великолукского и Невельского.

«Глубоко символично, что нынешние чтения посвящены святой для каждого жителя страны дате, – прозвучало в выступлении протоиерея Иоанна. – Испокон веков наш народ черпал духовные силы в православной вере. Благодаря православной вере русский народ усвоил в качестве одной из важнейших своих национальных черт способность к подвигу, самоотверженности, самопожертвованию, жертвенной любви. Эти благородные свойства души нашего народа, его характера со всей яркостью проявились в годы Великой Отечественной войны. Солидарность и единство народа, его возвращение к духовным корням стали источником и прочным основанием Победы. Сегодня нашей общей задачей является сохранение исторической и духовной памяти о героизме наших соотечественников».

Иоанн Ильницкий передал наилучшие пожелания и благословение Преосвященнейшего Сергия, после чего состоялась церемония награждения.

Архиерейскую грамоту получили: педагог школы № 12 Владимир Богданов, учитель начальных классов средней школы № 6 Светлана Калинина, заведующая МБДОУ «Детский сад № 9 «Звёздочка» Елена Иванова и заместитель начальника управления образования города по вопросам воспитательной работы и молодежной политики Светлана Белюкова. В своем ответном слове Светлана Белюкова отметила роль волонтерских движений в развитии патриотического и нравственного воспитания.

«Когда-то, в 2006 году именно с отрядов православных волонтеров начиналось в Великих Луках волонтерство – движение, которое сегодня стало частью государственной политики», – сказала в частности Светлана Белюкова, поблагодарив представителей епархии за сотрудничество и высокую оценку ее труда.

Добавим, что в ходе торжественного вечера гостям были представлены творческие композиции юных великолукских артистов, каждая из которых находила живой отклик у зрителей.

В дополнение отметим, что Свято-Тихоновские педагогические чтения проводятся в нашем городе уже в 12-й раз. В этом году они проходят в дни празднования 155-й годовщины со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея России Тихона.

Фото Евгения Николаенкова