Общество

В псковской Академии ФСИН провели учения по этапированию осужденного

Участники игровых коллективов Псковского филиала Академии ФСИН России на практике продемонстрировали знания, полученные в образовательной организации при изучении дисциплин, необходимых для прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

«Курсанты выпускных курсов отработали слаженность действий при выполнении задач по охране подозреваемых, обвиняемых и осужденных, убедив преподавателей в успешности освоения таких дисциплин как «Правовое регулирование и организация надзора», «Инженерно-технические средства охраны и надзора», «Специальная техника» «Организация охраны», «Организация конвоирования», – сказал старший преподаватель кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского филиала Академии ФСИН России Игорь Дмитриев.

По легенде учений из учреждения УФСИН России по Рязанской области этапирован осужденный, который переведен для дальнейшего отбывания наказания в учреждение УФСИН России по Псковской области. Для осуществления конвоирования осужденного использовался спецавтомобиль «АЗ», оснащенный всем необходимым инженерно-техническим оборудованием: системами видеонаблюдения и связи, сигнализацией и переговорным устройством. Курсанты доказали, что не только знают обо всех возможностях спецавтомобиля «АЗ», но могут умело использовать их на практике.

Учения проходили с участием кинолога с собакой из УФСИН России по Псковской области. Их роль была не допустить побега осужденного, с чем они успешно справились. С поставленными задачами справились и курсанты, показав свою готовность к практической деятельности.